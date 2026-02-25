Assaltante admite que roubou porque comerciante não quis pagar taxa para facção

Jovem de 18 anos foi identificado por meio de imagens do circuito interno e confessou participação no crime ocorrido em outubro de 2025

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, na manhã desta terça-feira (24), um homem de 18 anos suspeito de participar de um assalto a um comércio no Conjunto Miracema, na zona norte de Macapá.

O crime ocorreu em outubro de 2025, quando três homens armados com facas e uma arma de fogo renderam o proprietário do estabelecimento e roubaram dinheiro, celulares e diversos produtos das prateleiras.

De acordo com o delegado Bruno Braz, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o suspeito foi identificado com o auxílio de imagens do circuito interno de segurança do comércio.

“Com ajuda das imagens, nossa equipe conseguiu identificar o elemento. De posse do mandado de prisão, fizemos o cumprimento. Em depoimento, ele confessou o crime e relatou que o assalto teria sido uma represália de facção criminosa, em razão de o comerciante não ter pago a ‘caixinha’”, afirmou o delegado.

O preso deverá responder por roubo majorado e participação em organização criminosa. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos.

Durante o cumprimento do mandado, outro homem, também de 18 anos, foi detido. Ele responde por tráfico de drogas e estupro em Pedra Branca do Amapari , sendo que não poderia ter deixado o município por determinação judicial. Além disso, teria tentado enganar os policiais ao fornecer nome falso no momento da abordagem.

Os dois foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval e serão encaminhados à audiência de custódia.