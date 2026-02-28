Ataque a tiros em praça de Santana deixa um morto e mulher ferida

Crime ocorreu na praça Nazila Coutinho da Conceição, quando dupla em motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos contra vítimas

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Enquanto dezenas de crianças e adultos passeavam na praça, em uma noite agradável de lazer, um crime ocorreu nesta sexta-feira (27). Duas pessoas foram baleadas em um ataque ocorrido na praça, Nazila Coutinho da Conceição, localizada na avenida Coelho Neto, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Segundo relatos de moradores, dois homens em uma motocicleta preta, modelo Honda Bros, se aproximaram e efetuaram vários disparos.

Uma mulher foi atingida na perna e foi socorrida às pressas para o Hospital de Emergências. Já Donizete Bastos Alves foi ferido no tórax e na cabeça e morreu no local. Após os disparos, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Mutirão do Paraíso.

Uma equipe da Policia Militar esteve no local, isolou a área do crime e buscou colher informações dos suspeitos. A única pista dá conta que o atirador vestia camisa branca e chegou a descer da garupa da moto atirando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local por volta das 22h35, mas a vítima já estava morta.

Até o fechamento da reportagem não haviam informações sobre o quadro de saúde da mulher atingida. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para identificar os responsáveis pelo crime.