Atraso na Apuração: Recursos e falha técnica adiam definição do Carnaval 2026 no Amapá

Problemas na rede elétrica e a análise de 10 contestações prolongam a espera, mantendo clima de expectativa e torcida no sambódromo

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O grito de “campeã” do Carnaval do Amapá 2026 terá que esperar um pouco mais. Prevista para iniciar às 15h desta quarta-feira (18), a apuração das notas dos Grupos de Acesso e Especial sofreu um atraso de mais de duas horas e permanece cercada de expectativa.

O atraso foi provocado por uma combinação de problemas técnicos e ritos administrativos. Durante a manhã, uma falha na rede de energia do Sambódromo impediu a realização da sessão de julgamento dos recursos. Com a normalização do serviço, a análise das contestações foi transferida excepcionalmente para o período da tarde.

No momento, a comissão organizadora analisa um total de 10 recursos. Os processos são decisivos para o resultado final, pois envolvem pedidos de desclassificação de agremiações e perda de pontos por descumprimento de regulamento.

Clima no Sambódromo

Apesar da demora, o clima é de festa e ansiedade. As torcidas das dez escolas que desfilaram este ano ocupam as arquibancadas do Sambódromo, munidas de bandeiras e instrumentos de percussão.

Para garantir a ordem e evitar confrontos durante a leitura das notas, o policiamento foi reforçado em todo o entorno e dentro da arena. Até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrada.