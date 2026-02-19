Avião com R$ 10 milhões em ouro é alvo de assalto e passageiros são amarrados

Crime dentro de aeronave terminou com um homem morto e prejuízo estimado em R$ 10 milhões

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Um homem morreu após ser baleado durante um assalto ocorrido dentro de uma aeronave de pequeno porte na noite de quarta-feira (18), em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Risonildo Pereira da Silva, de 32 anos, natural do município de Monte Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar, o avião havia decolado da comunidade de Crepurizão, área de garimpo em Itaituba, com destino à sede do município. Durante o voo, dois passageiros anunciaram o assalto com o objetivo de roubar a carga de ouro que estaria sendo transportada.

Segundo relato do piloto às autoridades, os suspeitos estavam armados com um revólver e obrigaram a aeronave a pousar em uma pista de chão, localizada a cerca de 17 quilômetros da área urbana. Durante a ação criminosa, Risonildo foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do tórax e morreu ainda dentro do avião.

Após o pouso forçado, os criminosos amarraram o piloto e os demais passageiros e fugiram em direção a uma área de mata. A suspeita é de que a dupla tenha deixado o local por via fluvial. Depois de conseguirem se soltar, o piloto conseguiu decolar novamente e seguiu até o aeroporto municipal de Itaituba, onde comunicou o crime às autoridades.

Segundo relatório da Polícia Militar, cerca de 10 a 12 quilos de ouro foram levados pelos assaltantes. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões. A Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do crime, inicialmente tratado como latrocínio, roubo seguido de morte.

Em entrevista, o delegado responsável pelo caso afirmou que perícias já foram solicitadas e diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, ninguém foi preso.