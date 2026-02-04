Bolo de Macapá ‘some’ em meio minuto após tradicional guerra por um pedaço

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Quem piscou, perdeu. A comemoração pelos 268 anos de fundação de Macapá, na manhã desta quarta-feira (4), confirmou uma velha máxima das festas populares locais: o bolo é democrático, mas não é para todos. Em cerca de 30 segundos, metros de massa e glacê desapareceram diante de uma multidão que ocupou a Avenida General Gurjão e protagonizou uma verdadeira corrida açucarada. A prefeitura tinha organizado a partilha do bolo para ocorrer em fatias, de forma democrática e ordeira, mas ao chegar, o prefeito Antônio Furlan (MDB) acabou atendendo ao pedido dos próprios populares e deu permissão para ‘atacar’ a mesa.

A movimentação com ansiedade começou cedo. Enquanto a missa em ação de graças ocorria na Catedral de São José, do lado de fora a movimentação já revelava o clima de expectativa. As cinco tendas preparadas pela prefeitura para a distribuição pareciam pequenas diante do volume de pessoas que se concentrou no local.

Nas mãos do público, o improviso e o tamanho das vasilhas avisavam que a expectativa era alta. Baldes reutilizados, bacias de todos os tamanhos e uma infinidade de potes plásticos formavam o kit básico de quem não queria sair de lá de mãos abanando.

“Sobrevivência” e tradição

Para muita gente, a meta não era saborear um pedaço ali mesmo, mas garantir o doce para dividir em casa. Essa corrida por “abastecimento” elevou a tensão antes mesmo do primeiro corte oficial. Quando a organização foi rompida, o empurra-empurra e os gritos tomaram conta do espaço, exigindo jogo de cintura dos voluntários.

Apesar da correria e das calçadas que rapidamente ficaram marcadas pelo branco da cobertura espalhada, a cena é encarada por muitos como parte do folclore urbano da capital. É o encontro entre a tradição festiva e o entusiasmo popular levado ao extremo.

Minutos depois, restaram apenas histórias para contar: de um lado, os vitoriosos com recipientes cheios; de outro, os que ficaram só na vontade. Para os 269 anos de Macapá, fica a pergunta que já começa a circular: como planejar uma logística capaz de acompanhar a velocidade de quem não abre mão de levar um pedaço da festa para casa?