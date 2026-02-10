NO PARÁ

Cachorro sobrevive a ataque de sucuri após resgate do Exército

10, fevereiro, 2026
Animal foi encontrado imobilizado pela serpente e acabou salvo por militares em área do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, em Itaituba
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Militares do Exército Brasileiro resgataram um cachorro que estava sendo atacado por uma cobra sucuri em uma área pertencente ao 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

Segundo informações repassadas pelo próprio batalhão, os soldados se depararam com o animal já imobilizado pela serpente.

Diante da situação, a equipe agiu de forma imediata, conseguindo segurar a sucuri pela cauda e iniciar o desenrolamento com cuidado, até libertar completamente o cachorro, que permaneceu por alguns movimentos desacordado.

Após o resgate, a cobra foi afastada do local para evitar novos incidentes e solta na natureza.

O cachorro sobreviveu ao ataque e, apesar de não haver informações oficiais sobre seu estado de saúde, aparentava estar fora de perigo após a ação dos militares.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!