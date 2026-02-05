Cão mutilado passa por cirurgias e reaprende a andar com duas patas e meia

Batizado de “Carlinhos”, animal resgatado após ataque do próprio dono já teve uma pata amputada e segue tratamento custeado por doações

Por SELES NAFES, de Macapá

O cachorro esquartejado pelo próprio dono com um facão, na zona oeste de Macapá, passou por várias cirurgias e sobreviveu. Ele teve uma pata dianteira decepada durante as agressões e outra traseira parcialmente. Acolhido pelo militante da causa animal Victor Hugo, ele está vivendo em uma clínica no centro da capital, com tratamento bancado por doações.

O cachorro foi batizado pela equipe da clínica como “Carlinhos”. No dia 15 de janeiro, no bairro Marabaixo 4, ele e outro cachorro estavam brigando na rua quando o dono de Carlinhos desceu do carro com um facão e agrediu os dois animais com um facão. Carlinhos teve uma pata decepada pelos golpes e outra ficou pendurada apenas por uma membrana.

O outro cachorro morreu a caminho da clíncia enquanto era transportado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá que passava pelo local no momento da ocorrência.

Na semana passada, o dono foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá por “crime de maus-tratos a animais com resultado morte”. O inquérito foi enviado ao Ministério Público do Amapá, a quem cabe oferecer denúncia à Justiça para que haja um processo criminal.

Doações e cirurgias

Na clínica Animália, de Victor Hugo, Carlinhos passou por duas cirurgias e outros procedimentos que conseguiram salvar metade da pata traseira que ficou pendurada. Agora, o animal passa por estímulos de fisioterapia para se acostumar a andar com duas patas e meia.

O nome Carlinhos é uma homenagem ao vereador Carlos Murilo, que bancou metade do tratamento. Cada transfusão de sangue, por exemplo, custou R$ 1,3 mil. Todo o tratamento, até agora, já ultrapassa R$ 8 mil.

A estimativa é que o tratamento completo, incluindo ortopedia, internação, medicamentos, alimentação e cirurgias, chegue a R$ 23 mil. Além da doação feita pelo vereador, outros R$ 1,5 mil foram doados por militantes da causa animal. Apesar do alto custo, Victor Hugo não lançou nenhuma vaquinha na internet.