Carnaval de Santana é suspenso após morte de jovem eletrocutada na Avenida

Decisão interrompe programação festiva enquanto perícias avaliam riscos elétricos no circuito

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A programação oficial na Avenida Santana foi cancelada nesta terça-feira (17) após a morte de Renata Teixeira, de 21 anos. A jovem sofreu uma descarga elétrica fatal ao encostar em uma estrutura metálica no circuito da folia, durante a madrugada.

A decisão pelo cancelamento foi tomada em uma reunião de emergência coordenada pelo prefeito Bala Rocha, com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Ministério Público e representantes da Liga dos Blocos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o evento permanecerá suspenso por tempo indeterminado ou até que a segurança de todo o circuito seja atestada. A prioridade técnica é identificar e isolar possíveis pontos de fuga de energia, risco que é agravado pelas chuvas frequentes na região.

A Polícia Técnico-Científica (POLITEC) já iniciou a perícia no local. Os principais pontos em investigação são:

Isolamento elétrico: Verificação de cabos expostos ou contato indevido com as grades.

Responsabilidade técnica: Análise dos laudos da empresa montadora da estrutura.

Manutenção: Estado de conservação dos equipamentos de som e iluminação.

Renata Teixeira era uma mulher trans e possuía presença ativa nas redes sociais. Sua morte gerou uma forte onda de comoção entre amigos e familiares, além de protestos online que cobram rigorosa punição aos responsáveis e fiscalização mais severa em grandes eventos no estado.

Posicionamento da Prefeitura

Em nota oficial, a Prefeitura de Santana lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as investigações. O prefeito Bala Rocha ressaltou que a medida de cancelamento visa garantir a integridade dos foliões acima de tudo.

“As circunstâncias do caso estão sendo rigorosamente apuradas para esclarecer os fatos com total transparência e responsabilidade”, afirmou a gestão municipal em nota.

Nova data

A prefeitura definiu, em caráter preliminar, o dia 28 de fevereiro como a nova data para a realização da quarta noite do Carnaval de Santana 2026, condicionada ao avanço das investigações e à garantia de segurança total no local.