Carro pega fogo após subida forçada na Ponte da Integração

Ocorrência mobilizou equipes de bombeiros na rodovia que liga Macapá e Santana

De Macapá (AP)

Um veículo pegou fogo na rodovia Duca Serra, na noite de quinta-feira (5), na região da Ponte da Integração, entre Macapá e Santana. O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas por volta das 19h.

Segundo informações da corporação, o carro, um Fiat Mobi branco, trafegava no sentido Santana–Macapá quando começou a incendiar logo após forçar a subida da ponte. Apesar do susto e da rápida propagação das chamas, ninguém ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo tomado pelo fogo ainda na via, com chamas intensas, fumaça alta e um congestionamento formado por carros e motocicletas passando próximos ao local no momento do incêndio.

O combate ao incêndio foi realizado pelo Trem de Socorro do Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar, que controlou a situação com rapidez.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância da manutenção preventiva dos veículos, principalmente antes de trajetos mais exigentes, como forma de reduzir riscos e aumentar a segurança nas rodovias.