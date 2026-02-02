Cerco policial termina com casal preso por tráfico no Residencial Macapaba

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (31), durante uma operação da Polícia Militar na zona norte de Macapá. A ação ocorreu na rua principal do Residencial Macapaba, em frente a um comércio já conhecido pela intensa venda de entorpecentes e pela constante presença de integrantes de organizações criminosas, segundo informou a polícia.

De acordo com a PM, assim que as viaturas se aproximaram do local, vários suspeitos correram em direções opostas na tentativa de escapar da abordagem. Diante da situação, equipes da Patamo montaram um cerco e conseguiram deter alguns suspeitos.

Entre os abordados estava uma mulher de 26 anos, que tentou se desfazer de uma bolsa ao perceber a aproximação dos policiais. No interior do objeto, foram encontradas 25 porções de cocaína, além de R$ 116 em dinheiro trocado, característico da comercialização de drogas. Segundo a polícia, a suspeita confessou que estava vendendo os entorpecentes no local.

Ainda durante a ação, um homem de 29 anos também foi preso após tentar fugir. Com ele, os policiais apreenderam 11 porções de maconha e um pote branco contendo 15 pedras de crack.

Conforme a PM, o suspeito resistiu à ordem de prisão, jogando-se ao chão e causando escoriações em si mesmo. Diante da resistência, foi necessário o uso proporcional da força e de algemas para contê-lo, a fim de garantir a segurança dos policiais e de terceiros.

O casal foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.