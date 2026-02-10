Chuvas provocam prejuízos e transformam ruas em rio de lixo em Macapá

Alagamentos invadem casas, isolam bairros e dificultam acesso a escolas e comércios na capital; moradores improvisam bloqueios para evitar acidentes

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

As fortes chuvas que atingem Macapá desde a tarde de segunda-feira (9) deixaram um rastro de destruição e transtornos na capital amapaense. Na manhã desta terça-feira (10), o cenário em diversos bairros era de isolamento: ruas transformadas em canais transbordados, lixo espalhado pelas vias e moradores tentando proteger suas casas e sinalizar os perigos para quem trafega.

Em uma tentativa desesperada de evitar acidentes e minimizar a marola que empurra água para dentro das residências, moradores da Avenida dos Timbiras (Muca) utilizaram caixotes e restos de móveis para interditar a via. O risco de doenças infectocontagiosas e a profundidade da água são as principais preocupações da comunidade local.

A situação é ainda mais grave na Avenida Pedro de Oliveira Gomes (Nova Esperança). Onde deveria haver um canal de escoamento, formou-se um “rio de lixo”. O entupimento fez com que a água invadisse residências e comércios. Mesmo com a força da correnteza e a sujeira, muitos pedestres e ciclistas ainda se arriscavam na travessia na manhã de hoje.

Ainda na zona sul, o acesso à educação foi prejudicado. A Avenida Raimundo Ferreira da Silva, via de acesso à Escola Municipal Esforço Popular, ficou totalmente submersa. O tráfego de veículos pesados e o deslocamento de moradores tornaram-se praticamente impossíveis em alguns trechos.

Esses são apenas alguns dos diversos registros feitos em diferentes pontos da cidade. Muitos moradores relataram prejuízos materiais causados pela chuva.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Macapá informou que equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Zeladoria Urbana, Defesa Civil e Assistência Social estão atuando em regime de plantão 24 horas. Segundo a gestão municipal, o monitoramento das áreas de risco é constante para garantir respostas rápidas às ocorrências e assistência à população afetada.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, pelo menos três quedas de árvores foram registradas na capital em decorrência das chuvas.