Chuvas provocam prejuízos e transformam ruas em rio de lixo em Macapá

10, fevereiro, 2026
Foto: Rodrigo índio/SelesNafes.com
Alagamentos invadem casas, isolam bairros e dificultam acesso a escolas e comércios na capital; moradores improvisam bloqueios para evitar acidentes
Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

As fortes chuvas que atingem Macapá desde a tarde de segunda-feira (9) deixaram um rastro de destruição e transtornos na capital amapaense. Na manhã desta terça-feira (10), o cenário em diversos bairros era de isolamento: ruas transformadas em canais transbordados, lixo espalhado pelas vias e moradores tentando proteger suas casas e sinalizar os perigos para quem trafega.

Em uma tentativa desesperada de evitar acidentes e minimizar a marola que empurra água para dentro das residências, moradores da Avenida dos Timbiras (Muca) utilizaram caixotes e restos de móveis para interditar a via. O risco de doenças infectocontagiosas e a profundidade da água são as principais preocupações da comunidade local.

Moradores usam caixotes e restos de móveis para interditar vias e tentar reduzir riscos de acidentes e danos às residências. Fotos: Rodrigo Índio/SelesNafes.com

 

Água acumulada invadiu casas e comércios, gerando preocupação com doenças e perdas materiais

A situação é ainda mais grave na Avenida Pedro de Oliveira Gomes (Nova Esperança). Onde deveria haver um canal de escoamento, formou-se um “rio de lixo”. O entupimento fez com que a água invadisse residências e comércios. Mesmo com a força da correnteza e a sujeira, muitos pedestres e ciclistas ainda se arriscavam na travessia na manhã de hoje.

Ainda na zona sul, o acesso à educação foi prejudicado. A Avenida Raimundo Ferreira da Silva, via de acesso à Escola Municipal Esforço Popular, ficou totalmente submersa. O tráfego de veículos pesados e o deslocamento de moradores tornaram-se praticamente impossíveis em alguns trechos.

Canais transbordados e ruas submersas dificultam o deslocamento da população…

e provocam prejuízos materiais em vários bairros

3. Acesso à Escola Municipal Esforço Popular ficou comprometido após avenida permanecer totalmente alagada na zona sul

Água avançou sobre residências em diferentes bairros, causando prejuízos e apreensão entre moradores

Esses são apenas alguns dos diversos registros feitos em diferentes pontos da cidade. Muitos moradores relataram prejuízos materiais causados pela chuva.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Macapá informou que equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Zeladoria Urbana, Defesa Civil e Assistência Social estão atuando em regime de plantão 24 horas. Segundo a gestão municipal, o monitoramento das áreas de risco é constante para garantir respostas rápidas às ocorrências e assistência à população afetada.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, pelo menos três quedas de árvores foram registradas na capital em decorrência das chuvas.

Seles Nafes
