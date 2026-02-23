Clécio: Amprev vai resgatar toda aplicação no Master e já recuperou R$ 63 milhões

Governo retém R$ 7 milhões por mês de consignados que deixaram de ser repassados ao banco

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (União) se posicionou neste domingo (22) sobre as investigações da Polícia Federal envolvendo a aplicação da Amprev no Banco Master. Durante a inauguração do Mercado do Açucena — empreendimento habitacional construído por ele quando era prefeito de Macapá —, o governador afirmou que o Estado vai resgatar integralmente os recursos aplicados na instituição financeira liquidada pelo Banco Central.

Clécio explicou que a decisão da Amprev de investir em títulos do Banco Master, assim como fizeram outros institutos de previdência do país, seguiu uma “lista exaustiva” de instituições autorizadas pelo INSS e pelo Banco Central.

“Pegamos a Amprev com patrimônio líquido de R$ 6 bilhões e hoje estamos chegando aos R$ 10 bilhões. É o melhor desempenho de todas as previdências do Brasil. Ninguém escolheu o Banco Master aleatoriamente. Existe uma lista do INSS e do Banco Central mostrando onde investir e onde é seguro. Infelizmente, se descobriu depois coisas dentro do banco que não cabem a mim”, afirmou.

O governador revelou que dos mais de R$ 300 milhões aplicados no banco, o governo já conseguiu reaver R$ 63 milhões. Segundo ele, se não fosse a intervenção no Banco Master, o valor recuperado já chegaria a R$ 130 milhões.

“Ganhamos na Justiça o direito de não repassar os consignados ao Master. São R$ 7 milhões por mês. Em três anos, recuperaremos tudo o que foi investido apenas com os consignados”, concluiu.