Com 5 acertos, aposta de Macapá garante R$ 195 mil no sorteio da Mega-Sena

Além da principal premiação local, duas apostas da capital também faturaram valores menores na Quadra

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A sorte sorriu para um grupo de apostadores de Macapá no concurso 2971 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (10). Um bolão registrado na capital amapaense acertou cinco das seis dezenas sorteadas e faturou exatos R$ 195.123,68, sendo a maior premiação paga nesta edição do sorteio.

A aposta vencedora foi realizada na Loteria da Felicidade, localizada na Zona Norte de Macapá. O grupo optou por um jogo de 8 números, dividido em oito cotas, o que aumentou as chances de ganho e garantiu o prêmio recheado na categoria da Quina.

Ninguém leva o prêmio máximo

Enquanto os macapaenses comemoram a batida na trave, ninguém em todo o Brasil conseguiu acertar os seis números principais. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 55 milhões.

Outros ganhadores no Amapá

A Loteria da Felicidade parece estar em uma maré de sorte. Além do grande prêmio da Quina, outra aposta feita no mesmo local — também na modalidade bolão com 8 números — acertou a Quadra (quatro números) e levou R$ 23.133,84.

Uma terceira aposta da capital também foi premiada na Quadra. Realizada de forma simples via Internet Banking da Caixa, o apostador garantiu o prêmio de R$ 1.542,26.