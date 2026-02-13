Com arquibancadas liberadas, 5 escolas abrem desfile no sambódromo de Macapá

Nesta sexta, evento começa com Embaixada Cidade de Macapá e termina com Boêmios do Laguinho

De Macapá (AP)

Cinco escolas de samba abrem logo mais, às 21h, os desfiles na Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá. O evento termina amanhã (14), e pela primeira vez terá arquibancadas liberadas gratuitamente para o público.

O desfile é organizado pela Liga das Escolas de Samba com recursos do governo do Estado e iniciativa privada. Veja a ordem de entrada das escolas e dias.

Sexta-feira (13/02)

21h – Embaixada do Samba

22h25 – Emissários da Cegonha

23h50 – Unidos do Buritizal

1h25 – Maracatu da Favela

3h – Boêmios do Laguinho

Sábado (14/02)

20h – Solidariedade

21h25 – Império da Zona Norte

22h50 – Império do Povo

0h25 – Piratas da Batucada

2h – Piratas Estilizados