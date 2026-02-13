Com arquibancadas liberadas, 5 escolas abrem desfile no sambódromo de Macapá

De Macapá (AP)
Cinco escolas de samba abrem logo mais, às 21h, os desfiles na Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá. O evento termina amanhã (14), e pela primeira vez terá arquibancadas liberadas gratuitamente para o público.
O desfile é organizado pela Liga das Escolas de Samba com recursos do governo do Estado e iniciativa privada. Veja a ordem de entrada das escolas e dias.
Sexta-feira (13/02)
21h – Embaixada do Samba
22h25 – Emissários da Cegonha
23h50 – Unidos do Buritizal
1h25 – Maracatu da Favela
3h – Boêmios do Laguinho
Sábado (14/02)
20h – Solidariedade
21h25 – Império da Zona Norte
22h50 – Império do Povo
0h25 – Piratas da Batucada
2h – Piratas Estilizados
Seles Nafes