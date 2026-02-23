Com maioria de mulheres empreendedoras, Mercado Popular do Açucena é inaugurado

Novo espaço comercial foi entregue no aniversário de 8 anos do residencial e reúne 21 boxes

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O Residencial Jardim Açucena, na zona sul de Macapá, teve um domingo (22) de comemoração dupla: a inauguração do Mercado Popular e a celebração dos oito anos do conjunto habitacional. O novo espaço nasce com uma marca forte: a maioria dos boxes será ocupada por mulheres empreendedoras da própria comunidade.

A entrega contou com a presença do governador Clécio Luís (UNIÃO) e do senador Randolfe Rodrigues (PT), que acompanharam de perto a abertura oficial.

O mercado conta com 21 boxes estruturados, energia individualizada, acessibilidade e espaço administrativo. A proposta é simples e direta: dar condições mais dignas para quem já vendia de forma improvisada e agora passa a ter um ponto fixo para trabalhar e crescer.

Muitas das novas comerciantes são mulheres que sustentam suas famílias a partir do próprio negócio. Entre roupas, alimentos, serviços e pequenos comércios, o espaço deve se tornar um ponto de circulação diária no residencial, fortalecendo a economia local e estimulando o consumo dentro do próprio bairro.

Com investimento de cerca de R$ 1,44 milhão, fruto de emenda parlamentar do senador Randolfe com contrapartida do Estado, a obra beneficia aproximadamente 1,5 mil famílias. A inauguração foi acompanhada ainda de um mutirão de serviços à população, transformando a entrega em um dia de festa, cuidado e novas perspectivas para o Jardim Açucena.