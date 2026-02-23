Condenado por estelionato é preso enquanto orava

Com mandado em aberto, Ricardo Silva de Almeida foi localizado durante celebração religiosa no bairro Açaí

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem condenado por estelionato acabou preso na noite deste domingo (22), enquanto participava de um culto na zona norte de Macapá.

As informações repassadas aos polícias da Operação Protetor davam conta que o foragido da Justiça, Ricardo Silva de Almeida, de 48 anos, estaria em uma igreja localizada no bairro Açaí.

Os policiais foram até o local indicado e entraram de forma estratégica para evitar pânico entre os fiéis. No meio do culto, o denunciado foi chamado e retirado discretamente.

De acordo com o capitão George Cecílio, do 12º Batalhão, Ricardo admitiu que sabia que havia sido condenado a uma pena de cerca de um ano e meio de prisão em regime inicialmente fechado.

Porém, sobre os golpes que teria aplicado, preferiu ficar em silêncio.

Ele colaborou com a abordagem e foi levado sem algemas ao Ciosp Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça.