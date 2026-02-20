Condenado por matar o pai em Macapá é preso após três meses foragido

Ação das forças de segurança na fronteira localizou autor do homicídio; outra prisão por tráfico ocorreu na mesma operação

De Macapá (AP)

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de um homem de 33 anos condenado a 15 anos de prisão por homicídio no município de Oiapoque.

O condenado estava foragido havia cerca de três meses desde a expedição do mandado, após decisão definitiva da Justiça pelo assassinato do próprio pai em 2019. Ele foi localizado e preso em via pública, no bairro Nova Esperança.

Durante a mesma ofensiva, realizada no contexto da Operação Protetor das Fronteiras, uma mulher investigada por tráfico de drogas e suposta ligação com organização criminosa também foi detida em frente ao Terminal Rodoviário. Antes da prisão, policiais cumpriram mandado de busca em uma quitinete onde ela residia, mas o imóvel apresentava sinais de abandono.

Os dois detidos foram encaminhados para audiência de custódia.