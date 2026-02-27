Condenado por roubo descumpre regime aberto e volta para o Iapen

Condenado voltou ao regime fechado após violar decisão judicial; ele também responde por violência doméstica

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Policiais do Núcleo de Capturas da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) colocaram novamente atrás das grades um homem de 37 anos condenado por roubo pela Justiça do Amapá.

O crime ocorreu em Macapá, em maio de 2015, quando ele e um comparsa, armados, renderam a vítima e levaram uma motocicleta e um celular. Os dois foram presos em flagrante, processados e condenados.

Após obter progressão para o regime aberto, o condenado descumpriu determinação judicial. A violação resultou na regressão do regime e na expedição de novo mandado de prisão, para que ele cumpra o restante da pena em regime fechado.

Segundo o delegado Bruno Braz, titular da unidade, o homem ainda responde a dois processos por violência doméstica, tendo sido indiciado em um deles há menos de um mês.

A prisão ocorreu nesta quinta-feira (26), na Rodovia do Curiaú, no bairro Jardim Felicidade. O detido foi apresentado no Ciosp do Pacoval e será encaminhado para audiência de custódia.