Confira as interdições e mudanças no trânsito em Santana a partir deste sábado (14)

Município que fica a 17 km de Macapá terá quatro dias de festa

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Carnaval de Santana 2026, município que fica a 17 km de Macapá, começa neste sábado (14) e promete movimentar a cidade até a terça-feira (17), com programação distribuída ao longo de quatro dias de festa. Para garantir a organização do evento e a segurança dos foliões, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Santana (STTrans) anunciou mudanças no tráfego em áreas que integram o circuito oficial.

De acordo com a STTrans, diversas vias de acesso ao corredor da folia serão interditadas. Estão na lista as ruas Machado de Assis, Presidente Kennedy, Presidente Costa e Silva, Salvador Diniz e José Bruno de Oliveira Gomes (antiga Ubaldo Figueira). As interdições ocorrerão em horários distintos. No sábado (14) e na segunda-feira (16), os bloqueios terão início a partir das 19h. Já no domingo (15) e na terça-feira (17), as restrições começam mais cedo, às 17h.

Pontos específicos para transporte

Para facilitar o deslocamento dos foliões, será disponibilizada área de estacionamento para táxis e mototáxis na rua Salvador Diniz, no trecho entre as avenidas Castelo Branco e Sete de Setembro. No mesmo local, haverá ponto específico para embarque e desembarque de transporte por aplicativo. Também foi reservada uma área exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD) na rua Salvador Diniz, entre as avenidas Santana e Castelo Branco.

Funcionamento do corredor da folia

A avenida Santana, que funcionará como corredor oficial do evento, será liberada diariamente às 6h e fechada às 18h para organização da estrutura e realização da programação carnavalesca. Segundo a STTrans, agentes de trânsito estarão distribuídos em todo o entorno do circuito para orientar condutores e pedestres, além de monitorar o fluxo de veículos. Segundo o diretor de Trânsito, Herinaldo Nascimento, é importante a colaboração da população.

“Nossos agentes estão passando por uma intensa preparação para garantir que todos os condutores estejam bem orientados. No entanto, é fundamental que todos redobrem a atenção à sinalização e programem seus deslocamentos com antecedência”, afirmou.

A recomendação é que motoristas busquem rotas alternativas e planejem seus trajetos com antecedência durante os dias de festa.