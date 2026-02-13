Confira o calendário oficial do Carnaval 2026 no Amapá

Desfiles, blocos de rua, eventos religiosos e festas no interior movimentam a folia em fevereiro

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O Carnaval 2026 no Amapá já tem calendário definido, com uma agenda que reúne desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais, circuitos de rua, eventos religiosos e festas em vários municípios. A programação começa ainda na primeira quinzena de fevereiro e promete espalhar a folia por diferentes pontos do estado.

Na capital, a expectativa gira em torno dos desfiles no Sambódromo, além de blocos famosos e circuitos carnavalescos que costumam arrastar multidões. A agenda também inclui programações voltadas para famílias, eventos culturais e manifestações religiosas durante o período festivo.

Além de Macapá, cidades como Santana, Mazagão, Porto Grande, Oiapoque e municípios do Vale do Jari também entram na rota da festa, mantendo tradições locais e ampliando a movimentação cultural e turística durante o carnaval.

Calendário oficial do Carnaval 2026 no Amapá

Escolas de Samba – Sambódromo de Macapá

•13/02 (sexta-feira) — Desfile oficial, 1ª noite

•14/02 (sábado) — Desfile oficial, 2ª noite

•18/02 (quarta-feira) — Apuração

Circuito das Entidades Carnavalescas (Beira-Rio, Macapá)

•19/02 — Centro Folia

•20/02 — Carnaval Beira-Rio

•21/02 — Liba

•22/02 — Abloca

Blocos e eventos na capital

•11 a 28/02 — Blocos de bairro e temáticos

•15/02 — Carnaval do Povo (Praça da Bandeira)

•17/02 — A Banda

Programação religiosa

•II Retirão 2026 com encontros em vários municípios

•18/02 — Grande ato religioso na área da Casa do Artesão, com show do cantor gospel Anderson Freire

Carnaval nos municípios

•Santana — 14 a 17/02

•Amapá — 14 a 17/02

•Mazagão — 14 a 17/02

•Porto Grande — 14 a 17/02

•Oiapoque — 13 a 17/02

•Vitória do Jari — 15 a 17/02

•Laranjal do Jari — 14 a 17/02