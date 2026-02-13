Confira o calendário oficial do Carnaval 2026 no Amapá

De Macapá (AP)
O Carnaval 2026 no Amapá já tem calendário definido, com uma agenda que reúne desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais, circuitos de rua, eventos religiosos e festas em vários municípios. A programação começa ainda na primeira quinzena de fevereiro e promete espalhar a folia por diferentes pontos do estado.
Na capital, a expectativa gira em torno dos desfiles no Sambódromo, além de blocos famosos e circuitos carnavalescos que costumam arrastar multidões. A agenda também inclui programações voltadas para famílias, eventos culturais e manifestações religiosas durante o período festivo.
Além de Macapá, cidades como Santana, Mazagão, Porto Grande, Oiapoque e municípios do Vale do Jari também entram na rota da festa, mantendo tradições locais e ampliando a movimentação cultural e turística durante o carnaval.
Calendário oficial do Carnaval 2026 no Amapá
Escolas de Samba – Sambódromo de Macapá
•13/02 (sexta-feira) — Desfile oficial, 1ª noite
•14/02 (sábado) — Desfile oficial, 2ª noite
•18/02 (quarta-feira) — Apuração
Circuito das Entidades Carnavalescas (Beira-Rio, Macapá)
•19/02 — Centro Folia
•20/02 — Carnaval Beira-Rio
•21/02 — Liba
•22/02 — Abloca
Blocos e eventos na capital
•11 a 28/02 — Blocos de bairro e temáticos
•15/02 — Carnaval do Povo (Praça da Bandeira)
•17/02 — A Banda
Programação religiosa
•II Retirão 2026 com encontros em vários municípios
•18/02 — Grande ato religioso na área da Casa do Artesão, com show do cantor gospel Anderson Freire
Carnaval nos municípios
•Santana — 14 a 17/02
•Amapá — 14 a 17/02
•Mazagão — 14 a 17/02
•Porto Grande — 14 a 17/02
•Oiapoque — 13 a 17/02
•Vitória do Jari — 15 a 17/02
•Laranjal do Jari — 14 a 17/02