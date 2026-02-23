Confronto com a Força Tática deixa 1 morto em reduto de facção

A ação ocorreu na madrugada, após denúncia anônima sobre grupo armado reunido em uma casa na zona sul da capital

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem com passagem pelo crime de homicídio morreu durante troca de tiros com militares do Batalhão de Força Tática na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Durante a “Operação Protetor”, por volta de 2h30, os policiais receberam denúncia de que vários indivíduos armados estariam reunidos em uma residência na área conhecida como Vila Madalena, supostamente planejando um ataque contra integrantes de uma facção rival.

Ao chegarem ao endereço informado, os suspeitos começaram a fugir em direção a uma área de lago. Um deles entrou em um imóvel e, segundo a PM, passou a efetuar disparos contra a equipe. Houve revide, e o indivíduo foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Com o suspeito, a polícia informou ter apreendido um revólver, além de porções de substâncias entorpecentes, entre elas crack, cocaína e maconha.