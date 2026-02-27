APÓS CASSAÇÃO

Coronel Flexa é empossado no lugar de Kaká Barbosa

27, fevereiro, 2026
Oficial da PM assume mandato pelo Podemos até o fim de janeiro de 2027, mas tem possibilidade de ser reeleito
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O coronel da Polícia Militar do Amapá, Arnóbio Flexa, foi empossado nesta sexta-feira (26) no cargo de deputado estadual pelo Podemos. A solenidade foi conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Aliny Serrão, e reuniu oficiais da corporação, deputados e familiares do novo parlamentar.

Flexa ingressou na Justiça reivindicando a vaga deixada por Kaká Barbosa (PL), cassado por compra de votos nas eleições de 2022. Além da perda do mandato, Kaká Barbosa também foi declarado inelegível por oito anos.

Novo deputado ao lado da esposa e presidente da Alap. Fotos: Ascom/Alap

O ato ocorreu na sede da Alap. Arnóbio Flexa cumprirá o restante do mandato, que segue até 31 de janeiro de 2027, e poderá disputar a reeleição no pleito de outubro.

“Mesmo com pouco tempo, quero transformar as demandas da sociedade em leis que contribuam para melhorar a vida do cidadão amapaense. Também estou motivado para participar da minha primeira sessão e levar ao debate os anseios da população e das forças de segurança pública”, afirmou o novo deputado.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!