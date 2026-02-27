Coronel Flexa é empossado no lugar de Kaká Barbosa

Oficial da PM assume mandato pelo Podemos até o fim de janeiro de 2027, mas tem possibilidade de ser reeleito

De Macapá (AP)

O coronel da Polícia Militar do Amapá, Arnóbio Flexa, foi empossado nesta sexta-feira (26) no cargo de deputado estadual pelo Podemos. A solenidade foi conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Aliny Serrão, e reuniu oficiais da corporação, deputados e familiares do novo parlamentar.

Flexa ingressou na Justiça reivindicando a vaga deixada por Kaká Barbosa (PL), cassado por compra de votos nas eleições de 2022. Além da perda do mandato, Kaká Barbosa também foi declarado inelegível por oito anos.

O ato ocorreu na sede da Alap. Arnóbio Flexa cumprirá o restante do mandato, que segue até 31 de janeiro de 2027, e poderá disputar a reeleição no pleito de outubro.

“Mesmo com pouco tempo, quero transformar as demandas da sociedade em leis que contribuam para melhorar a vida do cidadão amapaense. Também estou motivado para participar da minha primeira sessão e levar ao debate os anseios da população e das forças de segurança pública”, afirmou o novo deputado.