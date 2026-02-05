ORLA DO SANTA INÊS

Corpo achado no rio Amazonas é identificado

5, fevereiro, 2026
Polícia analisa circunstâncias da morte de Everton Clay da Silva Nunes
Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Foi identificado como Everton Clay da Silva Nunes, de 38 anos, o corpo encontrado boiando nas águas do rio Amazonas, na manhã da última terça-feira (3), às margens da orla do bairro Santa Inês, em Macapá.
O cadáver foi localizado durante patrulhamento de rotina da Guarda Civil Municipal e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Embora o laudo oficial da Polícia Científica ainda não tenha sido concluído, indícios observados no local chamaram a atenção dos investigadores. A vítima apresentava uma lesão no nariz e estava com uma chave de motocicleta na bermuda, além de uma quantia em dinheiro no bolso, o que afasta a possibilidade de latrocínio.

Corpo foi encontrado no começo da semana na Orla do Sana Inês. Fotos: Olho de Boto/SelesNafes.com

A polícia trabalha com duas hipóteses: a de que Everton tenha sido agredido e posteriormente jogado no rio, ou a de que ele tenha caído em algum ponto da orla e morrido por afogamento.

O caso está sob responsabilidade do delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações para esclarecer o que realmente aconteceu às margens do maior rio do mundo.

