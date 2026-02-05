Corpo achado no rio Amazonas é identificado

Polícia analisa circunstâncias da morte de Everton Clay da Silva Nunes

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Foi identificado como Everton Clay da Silva Nunes, de 38 anos, o corpo encontrado boiando nas águas do rio Amazonas, na manhã da última terça-feira (3), às margens da orla do bairro Santa Inês, em Macapá.

O cadáver foi localizado durante patrulhamento de rotina da Guarda Civil Municipal e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Embora o laudo oficial da Polícia Científica ainda não tenha sido concluído, indícios observados no local chamaram a atenção dos investigadores. A vítima apresentava uma lesão no nariz e estava com uma chave de motocicleta na bermuda, além de uma quantia em dinheiro no bolso, o que afasta a possibilidade de latrocínio.

A polícia trabalha com duas hipóteses: a de que Everton tenha sido agredido e posteriormente jogado no rio, ou a de que ele tenha caído em algum ponto da orla e morrido por afogamento.

O caso está sob responsabilidade do delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações para esclarecer o que realmente aconteceu às margens do maior rio do mundo.