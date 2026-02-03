Corpo com lesão no nariz e chave de moto é encontrado na orla do Santa Inês

Vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos e foi localizada pela Guarda Municipal no rio Amazonas

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Ainda não foi identificado o corpo de um homem encontrado na manhã desta terça-feira (3) na orla do bairro Santa Inês, em Macapá. A Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento na região quando avistou o cadáver boiando no rio Amazonas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a remoção do cadáver até a Rampa Náutica, no Araxá, onde a equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento para os exames periciais.

Segundo informações preliminares, a vítima aparenta ter entre 35 e 40 anos e apresentava uma lesão na região do nariz. No bolso dele havia uma quantia em dinheiro e uma chave de motocicleta, que chegou a ser testada pelos agentes em alguns veículos estacionados na orla, mas sem sucesso até o momento.

Agora, a Polícia Civil investiga se o homem foi vítima de agressão durante a madrugada ou se caiu em algum ponto do rio e acabou morrendo afogado.

O caso está sob responsabilidade do delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).