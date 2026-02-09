Criança escapa por milagre de ser atropelada por moto desgovernada em Macapá

Condutor invade barbearia, causa prejuízo e foge sem prestar esclarecimentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um livramento impressionante foi registrado por câmeras de monitoramento na tarde deste domingo (8), na zona leste da capital. Um menino, que caminhava pela Avenida Canal do Jandiá, no bairro Cidade Nova, escapou por poucos segundos de ser atingido por uma motocicleta em alta velocidade.

As imagens mostram que, por volta das 17h42, a criança — vestindo uma camisa azul — caminhava tranquilamente nas proximidades do porto de embarque para o distrito do Bailique. Ao notar a aproximação brusca do veículo, que vinha da Rua Antônio Pelais de Souza, o menino reagiu rapidamente: deu um passo para trás e correu para evitar o impacto.

Sem controle, o motociclista atravessou a calçada e invadiu a vidraça de uma barbearia, destruindo a fachada do estabelecimento.

Vídeos gravados por populares logo após o acidente mostram o momento em que o condutor se levanta dos escombros e, em vez de prestar esclarecimentos ou aguardar as autoridades, foge do local com sua moto.

“Por sorte, o menino teve um reflexo rápido e ninguém se feriu gravemente, mas o prejuízo material para o dono da barbearia foi enorme”, relatou uma testemunha que preferiu não se identificar.

Até o fechamento desta matéria, o motociclista não havia sido identificado. O proprietário do estabelecimento busca agora imagens de outras câmeras da região para tentar localizar o responsável pelo dano.