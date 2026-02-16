Crime em família: jovem é preso após matar padrasto em Macapá

Autor foi localizado pela radiopatrulha pouco depois do crime, ainda com sinais de sangue e demonstrando confusão mental

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 52 anos foi assassinado pelo próprio enteado na noite deste domingo (15), no bairro Araxá, na zona sul de Macapá. A vítima, Abel Pacheco dos Santos, foi atingida com um único golpe de faca no peito e morreu após cair em via pública, na Avenida Equatorial.

O suposto autor do crime, Renan Cavalcante Ferreira, de 19 anos, fugiu logo após o ataque, mas foi localizado e preso por uma equipe de radiopatrulha do 1º Batalhão da Polícia Militar cerca de 30 minutos depois, em uma área periférica conhecida como “Ponte do Farofa”.

Segundo os policiais, Renan ainda estava com manchas de sangue nos pés quando foi abordado pela guarnição comandada pelo sargento Martínez. Questionado sobre a faca utilizada no crime, afirmou não saber onde havia deixado.

Ele foi conduzido até o local do homicídio e, lá, acabou reconhecido por familiares da vítima. Apesar disso, não revelou a motivação do ataque.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Mário. Padrasto e enteado moravam na mesma residência.

“A vítima foi pega de surpresa. Ele estava se despedindo da mãe quando o infrator chegou e aplicou uma facada na altura do peito. Foi apenas um golpe, mas suficiente para causar a morte”, afirmou.

A Polícia Civil ainda apura a motivação. A principal linha investigativa considera a possibilidade de o suspeito apresentar alguma deficiência neurológica.

“Ele não está conseguindo se expressar bem, apresenta linguagem desconexa e não consegue responder às perguntas. Não sabemos ainda se é efeito de droga ou algum transtorno mental. Ele será submetido à perícia”, explicou o delegado.

Informações preliminares apontam que Renan já teria sido abordado anteriormente por envolvimento com drogas e seria usuário. No entanto, ainda não há confirmação oficial sobre antecedentes criminais.

A polícia também investiga se havia desentendimentos anteriores entre padrasto e enteado. Até o momento, não há confirmação de discussões recentes.

O suspeito permanece preso no CIOSP do Pacoval, à disposição da Justiça.