“Criminosos, não venham”, alerta Clécio ao lançar operação com 1,5 mil agentes para o Carnaval

Operação reúne drones, câmeras com IA e integração inédita das forças para reforçar a proteção na folia

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O governador do Amapá, Clécio Luís, lançou oficialmente nesta quinta-feira (12) o plano estratégico de segurança pública para o Carnaval 2026. Com um discurso incisivo voltado à prevenção e ao combate à criminalidade, o governo anunciou a mobilização de 1.517 agentes e um aparato tecnológico inédito para proteger as famílias durante os desfiles das escolas de samba, o bloco A Banda e as programações nos municípios.

“Criminosos, não venham, porque serão pegos”, advertiu o governador durante a coletiva.

O diferencial da operação este ano é a atuação totalmente integrada das forças de segurança, coordenada pela Carreta da Segurança Pública. Descrita por Clécio como a ferramenta de integração mais moderna do país, a unidade móvel servirá como o “cérebro” das operações, reunindo operadores da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Iapen, Detran e Polícia Científica em um único ambiente de comando e controle.

A tecnologia será o braço direito do policiamento ostensivo. O esquema inclui:

Inteligência Artificial: 39 câmeras de longo alcance com sensores de calor e algoritmos que identificam comportamentos anômalos.

Vigilância Aérea: 15 drones de última geração e um helicóptero cobrirão “cada palmo” das áreas de aglomeração.

Fiscalização Eletrônica: O sistema permitirá o controle em tempo real de indivíduos que utilizam tornozeleiras eletrônicas, impedindo que circulem nos eventos caso estejam descumprindo medidas judiciais.

Além do policiamento a pé, motorizado (com 85 viaturas) e de trânsito, o governo confirmou o uso de policiamento velado e observadores de risco infiltrados na multidão. A estrutura também contará com equipes de urgência e emergência do SAMU e apoio do Setrap para garantir a fluidez e a segurança viária.

Mensagem à População

Para o governador, o rigor tecnológico e o aumento do efetivo têm um objetivo claro: retomar o espaço público para o lazer.

“Aqui é lugar de família, de idosos e de paz. Quem for gente de bem, pode ficar consciente que vai vir tranquilo e voltar em paz. O mal-intencionado não encontrará espaço aqui”, finalizou Clécio.

No evento foram entregues uniformes que serão utilizados por empreendedores durante o Carnaval. Além, disso foi apresentado um aplicativo para facilitar o acesso à informação e garantir comodidade ao público durante o Carnaval 2026.

Sobre o aplicativo

Ao realizar o login, o usuário encontrará notícias oficiais do Carnaval, diretamente da Agência de Notícias do Amapá, além de informações completas sobre cada escola de samba e blocos: horários, datas, enredos, fantasias, alas, cores, nome do presidente e ficha técnica detalhada.

Também é possível ter informações sobre localização dos eventos e serviços úteis, como mapas, orientações de trânsito, pontos de apoio, ações de segurança e canais de atendimento ao cidadão. O aplicativo traz ainda curiosidades e informações sobre campanhas institucionais, como o combate à violência, o respeito às mulheres e o consumo consciente.

O App permite o compartilhamento de conteúdos, como informações e músicas, além de disponibilizar a agenda integrada à programação oficial do evento.