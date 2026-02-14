PEDÁGIO 2

Deputado federal diz que recebeu com “tranquilidade” operação da PF

14, fevereiro, 2026
Presidente do PL no Amapá foi alvo de oito mandados em vários endereços num inquérito que investiga crimes no DNIT
Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O presidente do PL no Amapá e um dos principais aliados do prefeito de Macapá, deputado federal Vinícius Gurgel, disse que recebeu com “absoluta tranquilidade” a presença da Polícia Federal em sua residência na tarde desta sexta-feira (14), para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Vinícius foi o principal alvo da Operação Pedágio 2, que investiga crimes dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

No total, oito mandados foram cumpridos na residência, que fica na Avenida Mendonça Júnior, no Centro de Macapá, na sede do PL e em empresas onde ele é sócio.

Em uma nota à imprensa, o deputado diz que apenas uma empresa inativa desde 2006 teria sido vasculhada. Na casa dele, segundo o parlamentar, apenas o celular foi apreendido.

A PF informou apenas que os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) numa continuação da operação Pedágio, de 2019, que na época prendeu ex-dirigentes do Dnit indicados por Vinícius Gurgel. Eles são acusados de cobrar propinas para liberar pagamentos de empresas responsáveis pela manutenção da BR-156.

Policiais passaram cerca de duas horas dentro da residência do deputado, no Centro de Macapá: Foto: Olho de Boto/SelesNafes.Com

Os serviços, de acordo com as investigações, não eram totalmente realizados, apesar de os repasses serem integrais. Há um acordo de delação premiada no processo feito por um dos empreiteiros.

Vinícius Gurgel afirmou que a diligência em sua residência “ocorreu de forma rápida e respeitosa, tendo sido apreendido apenas um aparelho celular”. Na verdade, os agentes passaram quase duas horas dentro do imóvel, segundo apurado pelo Portal SelesNafes.Com.

“O deputado recebe a medida com absoluta tranquilidade. Como homem público, sabe que está sujeito ao escrutínio das instituições e reafirma sua total disposição em colaborar com a Justiça. Confia que os fatos serão devidamente esclarecidos, pois tem plena convicção da regularidade de sua conduta.”

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!