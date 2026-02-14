Deputado federal diz que recebeu com “tranquilidade” operação da PF

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O presidente do PL no Amapá e um dos principais aliados do prefeito de Macapá, deputado federal Vinícius Gurgel, disse que recebeu com “absoluta tranquilidade” a presença da Polícia Federal em sua residência na tarde desta sexta-feira (14), para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Vinícius foi o principal alvo da Operação Pedágio 2, que investiga crimes dentro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

No total, oito mandados foram cumpridos na residência, que fica na Avenida Mendonça Júnior, no Centro de Macapá, na sede do PL e em empresas onde ele é sócio.

Em uma nota à imprensa, o deputado diz que apenas uma empresa inativa desde 2006 teria sido vasculhada. Na casa dele, segundo o parlamentar, apenas o celular foi apreendido.

A PF informou apenas que os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) numa continuação da operação Pedágio, de 2019, que na época prendeu ex-dirigentes do Dnit indicados por Vinícius Gurgel. Eles são acusados de cobrar propinas para liberar pagamentos de empresas responsáveis pela manutenção da BR-156.

Os serviços, de acordo com as investigações, não eram totalmente realizados, apesar de os repasses serem integrais. Há um acordo de delação premiada no processo feito por um dos empreiteiros.

Vinícius Gurgel afirmou que a diligência em sua residência “ocorreu de forma rápida e respeitosa, tendo sido apreendido apenas um aparelho celular”. Na verdade, os agentes passaram quase duas horas dentro do imóvel, segundo apurado pelo Portal SelesNafes.Com.

“O deputado recebe a medida com absoluta tranquilidade. Como homem público, sabe que está sujeito ao escrutínio das instituições e reafirma sua total disposição em colaborar com a Justiça. Confia que os fatos serão devidamente esclarecidos, pois tem plena convicção da regularidade de sua conduta.”