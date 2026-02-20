Desenganado pela medicina, jovem vence o câncer e conquista vaga na Unifap

Henrique Ariel foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin aos 13 anos, venceu a doença e hoje celebra a aprovação no curso de Administração da Unifap

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Nesta sexta-feira (20), enquanto milhares de candidatos atualizavam freneticamente a página da Universidade Federal do Amapá (Unifap), um nome em especial carregava mais do que apenas o peso de uma aprovação acadêmica. Para Henrique Ariel Pinheiro da Silva, de 18 anos, ver seu nome na lista de classificados para o curso de Administração foi o ponto de chegada de uma jornada que, para a medicina local há cinco anos, nem deveria ter continuado.

Henrique é um dos selecionados na primeira chamada pública da lista de espera do PS 2026, que ofertou 806 vagas remanescentes. No seu curso, a disputa era acirrada: apenas 11 vagas disponíveis. Mas, para quem já venceu as estatísticas da vida, a concorrência era apenas mais um detalhe.

A batalha pela vida

A história de Henrique mudou drasticamente em dezembro de 2020. Aos 13 anos, ele recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, um câncer que ataca o sistema linfático. Na época, o jovem chegou a ser desenganado. Foi quando o caminho da família de Henrique, que mora em Santana, cruzou com o da ONG Carlos Daniel. Através da organização, o impossível começou a ganhar forma.

“Conseguimos a transferência dele leito a leito para São Paulo, uma logística que na época era muito difícil. O Henrique foi, fez o tratamento, venceu o câncer e continuou fazendo o controle. Hoje, ele ingressa na universidade”, relembra emocionado Agenilson Silva, presidente da ONG.

A trajetória de Henrique agora deixa de ser sobre hospitais e passa a ser sobre livros e gestão.

“Vocês que estão passando por um momento difícil, persistam, confiem em Deus que no final vai dar tudo certo. Eu sou um exemplo disso. Não desisti, apesar das lutas e batalhas. Foi difícil, mas eu persisti e consegui”, afirma o novo calouro da Unifap.

A vitória de Henrique é também a vitória de um projeto que nasceu da dor. A ONG Carlos Daniel, idealizada por Agenilson Silva após a perda de seu filho em 2015, tornou-se o porto seguro para mais de 100 crianças e adolescentes amapaenses até os dias atuais.

A instituição, que é referência na assistência e no agendamento de tratamentos gratuitos em São Paulo, prova que a estruturação e o acolhimento são armas tão potentes quanto a quimioterapia.

“Isso mostra que vale a pena fazer o bem. Henrique, você venceu o câncer e está vencendo na vida”, finaliza Agenilson.