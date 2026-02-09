Em festa de aparelhagem lotada, jovem é preso vendendo drogas

Evento de aparelhagem na zona norte reunia grande público quando a ação policial flagrou a comercialização de entorpecentes

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar colocou fim a um esquema de tráfico que operava em plena festa de aparelhagem na noite de sábado (7), na zona norte de Macapá. Um jovem de apenas 18 anos foi preso em flagrante enquanto comercializava drogas em meio a uma multidão na Avenida Cupuaçus, no bairro Açaí.

A prisão foi realizada por uma equipe de Radiopatrulhamento do 2º Batalhão, comandada pelo sargento Zeeyden, após denúncias do Serviço de Inteligência apontarem que o local havia se transformado em ponto de venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no bolso do suspeito 16 porções de drogas, sendo oito de maconha e oito de cocaína , além de R$ 70 em dinheiro e um iPhone XS, evidenciando a atividade criminosa em andamento.

Segundo a PM, o jovem confessou que estava vendendo os entorpecentes no meio da festa e ainda levou os militares até sua residência, no bairro Jardim Felicidade II. No local, com autorização do pai, a polícia realizou buscas e encontrou, no quarto do infrator, uma balança de precisão e diversos materiais usados para embalar drogas, confirmando o envolvimento direto com o tráfico.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da Justiça.