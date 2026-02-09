Em Macapá, jovem percorre a cidade de bicicleta levando ração e água a animais de rua

Usando uma bicicleta elétrica, Alexander consegue distribuir cerca de 30 marmitas por dia a cães e gatos em situação de abandono

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

No ritmo acelerado das ruas de Macapá, uma cena chama a atenção: um jovem em uma pequena “scooter” elétrica carrega mais do que apenas um condutor. Alexander Ataíde, de 30 anos, transporta esperança em forma de marmitas. Morador do bairro Muca e profissional da saúde, ele é o rosto por trás de uma iniciativa que prova que a empatia não exige grandes estruturas, apenas uma decisão genuína de ajudar.

O compromisso de Alexander com a causa animal não é recente. Começou em 2010, movido por um sentimento que ele descreve de forma simples: amor. Sem o apoio de ONGs ou verbas públicas, ele assumiu para si a responsabilidade de ser a voz de quem não pode pedir ajuda.

“Eu faço isso porque amo os animais, porque não consigo fechar os olhos para o sofrimento deles. Não é obrigação, é humanidade”, afirma Alexander.

Ao longo de 16 anos, o rapaz tem realizado resgates, encaminhado animais para castração e buscado lares que ofereçam a dignidade que as ruas negaram a esses seres.

Há quatro anos, Alexander intensificou sua atuação. Nas horas vagas, ele prepara cerca de 30 marmitas compostas por ração e água. O destino? Os cães e gatos que vagam famintos por bairros de Macapá.

O desafio é logístico e financeiro. Como está atualmente desempregado, cada grão de ração sai do pouco que recebe e de suas economias pessoais. A limitação do transporte — sua bicicleta elétrica — impede que ele leve mais do que as 30 unidades diárias, mas não impede que ele chegue onde o abandono dói mais.

Para Alexander, o projeto é uma via de mão dupla. Ao saciar a fome de um animal, ele encontra um tipo de paz que descreve como curativa.

“Quando vejo um animal se alimentando, meu coração se acalma. É como se a dor dele desse uma pausa. Sinto alívio porque sei que ele não vai dormir com fome”, relata emocionando-se.

Como Ajudar?

O objetivo de Alexander ao compartilhar sua história não é ser visto como um herói, mas como um exemplo de que a mudança começa no indivíduo. Ele espera que sua iniciativa inspire outros moradores da capital amapaense a olharem com mais carinho para a situação do abandono animal.

Para quem deseja somar forças, seja com doações de ração, auxílio em tratamentos ou ajuda logística, Alexander disponibiliza seus canais de contato:

Instagram: @alexanderataider

WhatsApp: (96) 99903-8440