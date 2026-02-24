Em Porto Grande, prefeito deixa MDB e entra para ‘mega arco de alianças’

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes, deixou o MDB, legenda do prefeito de Macapá Antônio Furlan, e assinou ficha de filiação no União Brasil, partido do governador Clécio Luís. Com a mudança, Elielson também passou a presidir o diretório municipal da sigla na chamada “Terra do Abacaxi”.

“Meu objetivo é ajudar o governo a desenvolver não só o nosso município, mas o estado todo. Não poderia ficar de fora desse processo de união, onde tem vários deputados federais e senadores. Estou pensando no bem-estar da minha comunidade, mas também dos demais municípios”, afirmou o prefeito ao Portal SelesNafes.Com.

Prestes a completar um ano e dois meses à frente da prefeitura, Elielson revelou que recebeu, neste mês, o convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ingressar no União Brasil, movimento que fortalece o alinhamento político da gestão municipal com o governo estadual.

Com a filiação, Elielson ingressa num mega arco de alianças que une nomes da esquerda (senador Randolfe Rodrigues) e centro (Clécio e Davi Alcolumbre, Aliny Serrão e entre outros). Além de parlamentares e do governador, o grupo tem o apoio de 14 dos 16 prefeitos do Amapá.

Vivendo um momento favorável em Porto Grande, o prefeito tem contado com o apoio da administração de Clécio Luís, que nos últimos anos intensificou ações nos municípios, especialmente nas áreas de obras, infraestrutura e limpeza urbana. O reforço institucional tem garantido mais fôlego às finanças da prefeitura e permitido o avanço de novas frentes de trabalho no município.