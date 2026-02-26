ECONOMIA

Empresa de SP arremata terminal do Porto de Santana por R$ 170 milhões

26, fevereiro, 2026
Foto: Fernando Santos
Prefeito Bala Rocha acompanhou leilão na Bolsa de Valores de SP. Empresa CS Infra venceu leilão e promete ampliar o Píer 2 para receber navios Panamax e operar 24 horas
São Paulo (SP)

Terminou no fim da tarde desta quarta-feira (26) o leilão do Ministério de Portos e Aeroportos para a exploração de parte do Porto de Santana, no Amapá. A vencedora foi a CS Infra, de São Paulo, que arrematou o terminal identificado como MCP01 (Píer 2) e deverá investir R$ 170 milhões na ampliação da estrutura.

O leilão foi realizado na B3, em São Paulo. Atualmente, o Porto de Santana é administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA), empresa municipal.

“O leilão foi concluído com sucesso. Uma empresa de São Paulo arrematou demonstrando que o Porto de Santana é importante para o maior centro financeiro do Brasil”, disse o prefeito Bala Rocha, que foi a São Paulo acompanhar o pregão.

Píer 2 será ampliado para comportar navios Panamax. Foto: CDSA

Com a ampliação do Píer 2, segundo a companhia, o terminal passará a ter capacidade para atracação de navios da classe Panamax, capazes de transporte entre 60 mil e 80 mil toneldas. Também será instalado um novo shiploader, equipamento em esteira para carregamento de navios, com capacidade mínima de 1,5 mil toneladas por hora. 

A CS Infra também assumiu o compromisso de realizar reforço estrutural no píer, garantindo suporte adequado para a operação do novo equipamento, além de melhorias na infraestrutura, sinalização aquaviária do canal e nova iluminação, permitindo a operação do terminal 24 horas por dia.

