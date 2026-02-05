Ensaios técnicos das escolas de samba começam hoje no Sambódromo de Macapá

Ensaios seguem até domingo com dez agremiações testando harmonia, evolução, tempo de desfile e estrutura técnica para o Carnaval 2026.

De Macapá (AP)

O Meio do Mundo volta a pulsar no ritmo do samba. Começa hoje, 5 de fevereiro, a temporada de ensaios técnicos no Sambódromo de Macapá. Até o próximo domingo (8), as dez escolas de samba que compõem o quadro carnavalesco amapaense tomam a avenida para alinhar os detalhes finais do espetáculo, previsto para ocorrer nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), o evento conta com fomento do Governo do Estado e recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre.

Muito além de um ensaio para teste da estrutura e sonorização, o momento é um teste de fogo. As agremiações utilizam o tempo de pista para calibrar elementos cruciais que definem a nota dos jurados:

* Harmonia: Sincronia entre o canto, a bateria e o carro de som.

* ⁠Evolução: O ritmo de caminhada dos componentes para evitar “buracos”.

* ⁠Cronometragem: Ajuste rigoroso do tempo de desfile.

* ⁠Técnica: Testes de iluminação, ajustes de quesitos e posicionamento de destaques e alas, entre outros.

“Os ensaios são abertos ao público com arquibancadas gratuitas, funcionando como um presente para a comunidade e um termômetro para as torcidas”, destaca a organização.

Cada escola terá 20 minutos para testes de sonorização e 60 minutos de percurso na avenida. Confira o cronograma para não perder nada:

Quinta-feira (5)

19h Império Solidariedade

21h15 Emissários da Cegonha

23h30 Império da Zona Norte

Sexta-feira (6)

19h Embaixa de Samba Cidade de Macapá

21h15 Unidos do Buritizal

23h30 Império do Povo

Sábado (7)

19h Maracatu da Favela

21h15 Piratas da Batucada

Domingo (8)

19h Boêmios do Laguinho

21h15 Piratas Estilizados