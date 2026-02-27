Entrega histórica de 15 mil notebooks e Starlinks moderniza ensino no Amapá

De Macapá (AP)

O Governo do Amapá lançou, nesta sexta-feira (27), o programa Escola Tech Amapá, com investimento de R$ 31 milhões para modernizar a educação pública. A iniciativa inclui a entrega de 15 mil notebooks, 150 antenas de internet via satélite Starlink e kits pedagógicos para todas as escolas da rede estadual.

A cerimônia ocorreu na Escola Augusto dos Anjos, na zona norte de Macapá, simbolizando um avanço histórico na integração da tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem.

Cada escola receberá um ou dois carrinhos com até 36 notebooks cada, conforme o número de alunos matriculados. Durante o evento, o governador Clécio Luís (União) destacou o impacto da ação nas salas de aula.

“É uma revolução tecnológica e educacional acontecendo dentro das escolas da rede pública do Amapá, incentivando o uso devido da tela dentro da sala de aula, orientado pelos profissionais da educação. Estamos entregando essas ferramentas para auxiliar no processo de aprendizagem, com mais informação, mais velocidade no tráfego de dados dentro das escolas”, afirmou.

O programa também alcança regiões de difícil acesso, como o arquipélago do Bailique, onde a diretora da Escola Itamatatuba, Leide Laura, recebeu notebooks e conexão via satélite após uma longa viagem de barco até a capital.

“O nosso governador Clécio está olhando hoje para o Bailique com muito carinho. Esse programa vai levar para nossas escolas um grande valor tecnológico e também sentimental, porque nós nunca tivemos isso [internet na escola]. É de grande importância para os nossos alunos, para os funcionários e para toda a comunidade. Vai representar aprendizado e novos conhecimentos. É um sonho para a gente que está sendo realizado”, relatou, emocionada.

Os investimentos em tecnologia se somam a avanços nos indicadores educacionais do estado, como o crescimento no IDEB e a ampliação da rede de Ensino Médio. O senador Randolfe Rodrigues ressaltou a política educacional adotada pelo governo.

“Não há nada mais realizador para um governador do que garantir acesso à tecnologia e à educação para jovens e professores. É isso que estamos fazendo e essa é a marca deste governo: o que mais investe em educação na história do Amapá desde Janary Nunes. Nenhum outro governador construiu tantas escolas quanto Clécio construiu. Nenhum outro priorizou e valorizou tanto os profissionais da educação como ele”, afirmou Rodrigues.