Equatorial alerta sobre oscilações provocadas por furtos de energia

De Macapá (AP)

A Equatorial do Amapá iniciou uma mobilização para contar com o apoio da população no combate às ligações irregulares de energia elétrica. A prática, além de ilegal, pode causar oscilações e interrupções no fornecimento, afetando diretamente bairros e comunidades em todo o estado.

Segundo a distribuidora, o furto de energia gera perdas financeiras expressivas e compromete recursos que poderiam ser investidos na modernização e ampliação da rede elétrica no Amapá. Esses desvios acabam impactando todo o sistema e onerando consumidores que utilizam o serviço de forma regular.

Previsto como crime no Código Penal Brasileiro, o furto de energia traz ainda riscos graves à segurança. As ligações clandestinas podem provocar sobrecargas na rede, curtos-circuitos, incêndios e choques elétricos, além de comprometer a estabilidade do fornecimento e aumentar o risco de acidentes.

Outro efeito direto é o reflexo nos custos do sistema elétrico, que acabam sendo repassados à tarifa paga por todos os consumidores, mesmo aqueles que não cometem irregularidades.

O Grupo Equatorial mantém ações permanentes de fiscalização nos sete estados onde atua. No Amapá, as equipes da CEA Equatorial realizam operações contínuas para identificar e combater ligações irregulares, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, com foco na segurança e na qualidade do serviço.

A população pode colaborar realizando denúncias de forma anônima pelos canais oficiais da distribuidora: Central de Atendimento 0800 096 0196, site www.equatorialenergia.com.br, atendimento presencial nas agências do Grupo Equatorial ou pelo telefone 190. Para facilitar a apuração, é importante informar o endereço completo do local e, se possível, o número da Conta Contrato da unidade consumidora. No caso de denúncias feitas pelo site, o envio de fotos pode auxiliar na verificação.