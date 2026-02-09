Equatorial seleciona mulheres em vulnerabilidade social que querem empreender ou fortalecer negócios

Edital do 'Energia Feminina' foi lançado neste fim de semana pelo Instituto Equatorial

De Macapá (AP)

Mulheres em situação de vulnerabilidade social que já empreendem ou desejam estruturar o próprio negócio ganharam uma nova oportunidade no Amapá. O Instituto Equatorial, em Macapá, lançou o programa Energia Feminina, iniciativa que abre oficialmente as inscrições para seleção e capacitação de mulheres interessadas em abrir ou aprimorar seus empreendimentos. Clique aqui para se inscrever.

O lançamento do edital ocorreu durante um evento na sede do Grupo Equatorial no Amapá, reunindo lideranças políticas, representantes comunitárias e mulheres empreendedoras. A programação teve início com uma apresentação de marabaixo, manifestação cultural tradicional do estado, símbolo da identidade e da história das comunidades negras locais, que envolve dança de roda, canto e percussão.

Desenvolvido pelo Instituto Equatorial, o programa será executado nos sete estados onde a companhia atua — Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul — e prevê a capacitação de 784 mulheres em todo o país. Em Macapá, 112 mulheres serão selecionadas para a primeira etapa do projeto e, desse total, 52 avançam para a segunda fase, quando passam a receber investimento financeiro, mentoria individualizada e suporte para estruturar ou expandir seus negócios.

“O Grupo Equatorial acredita que investir em pessoas é uma das formas mais consistentes de transformar realidades. O Energia Feminina fortalece o protagonismo das mulheres. Hoje vemos que muitas mulheres são as chefes das suas famílias e as geradoras de renda de um lar e essa oportunidade se soma a outras iniciativas que o Grupo Equatorial já trouxe para o Amapá, onde encoraja mulheres a crescer e empreender”, afirmou o presidente do grupo, Augusto Dantas.

Autonomia financeira

O Energia Feminina oferece capacitações nas áreas de empreendedorismo, planejamento de negócios, gestão financeira, marketing e vendas, eficiência energética e sustentabilidade, além de acompanhamento técnico especializado. As participantes que avançarem para a segunda fase também terão acesso a capital semente, considerado fundamental para impulsionar os empreendimentos selecionados.

“O Energia Feminina nasce do diálogo com as mulheres e do entendimento de que a autonomia financeira é um caminho concreto para o fortalecimento do protagonismo feminino. Queremos oferecer ferramentas reais para que essas mulheres possam empreender, gerar renda e transformar suas histórias. O edital está aberto e esperamos que muitas mulheres possam aproveitar essa oportunidade”, ressaltou a coordenadora do Instituto Equatorial, Janaína Ali.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online, disponível no link indicado pela organização, e seguem até o dia 5 de março. A participação é voltada para mulheres cadastradas no CadÚnico ou encaminhadas por serviços da assistência social. O processo seletivo adota critérios inclusivos, com cotas para mulheres negras e atenção a outros grupos minorizados, como pessoas com deficiência (PCD), mulheres trans, populações tradicionais e nômades.