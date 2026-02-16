Ex-prefeito de Macapá tem AVC hemorrágico e é internado em UTI

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-prefeito de Macapá, João Henrique Pimentel, de 69 anos, está internado em estado grave na UTI do Hospital São Camilo. Neste domingo (15), no início da noite, ele sentiu-se mal durante uma reunião política em sua residência e foi logo socorrido.

Amigos informaram ao Portal SelesNafes.Com que a esposa dele, a ex-deputada federal Lucenira Pimentel, percebeu que ele estava dizendo frases desconexas e apresentava sonolência, por volta das 18h.

Ele foi levado ao hospital, onde o médico de plantão realizou testes rápidos de estímulo. João Henrique continuava apresentando desorientação e foi submetido a uma tomografia, que mostrou o rompimento de um vaso com hemorragia no cérebro.

O portal apurou que ele foi internado na UTI, onde ficará em observação pelas próximas 48 horas. O quadro clínico é estável, mas ainda não permite uma transferência para Brasília, para um hospital de maior porte, como deseja a família.

João Henrique foi prefeito de Macapá por dois mandatos, entre 2000 e 2008. Nos últimos anos, passou a integrar o staff do prefeito Antônio Furlan (MDB) e havia anunciado recentemente a intenção de concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo MDB nas eleições deste ano.

Ele completará 70 anos em julho, e lida há decadas com problemas decorrentes do diabetes e pressão alta.