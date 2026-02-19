F5: pesquisa aponta estabilidade de Rayssa e Randolfe nas duas vagas do Senado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
Uma pesquisa de intenção de votos para o Senado no Amapá, divulgada pelo Instituto F5 Pesquisas nesta quinta-feira (19), revela um cenário de equilíbrio e estabilização entre os dois nomes mais lembrados pelos eleitores no cenário do primeiro voto: a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), e o senador Randolfe Rodrigues (PT). O Amapá terá duas vagas nas eleições de outubro.
No levantamento, Rayssa Furlan aparece com 39,1% das intenções de voto no cenário do primeiro voto, enquanto Randolfe Rodrigues soma 26,8%. Na comparação com a rodada anterior, feita em outubro de 2025, os números indicam variações consideradas normais dentro da margem de erro de três pontos percentuais, com destaque para o crescimento do senador do PT e líder do governo no Congresso.
Evolução
Na pesquisa de outubro, Rayssa registrava 40,6% no primeiro voto, contra 21,8% de Randolfe. A evolução mostra uma leve redução da primeira colocada e crescimento do senador, sem, contudo, alterar significativamente a posição de liderança e vice-liderança no cenário analisado.
Outros nomes aparecem mais distantes
Lucas Barreto (PSD) 10,9%
Waldez Góes (PDT) 7,7%
Acácio Favacho (MDB) 3,9%
O estudo foi realizado em todo o estado do Amapá, com 1.067 entrevistas, entre os dias 9 e 14 de fevereiro de 2026, e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número AP-06293/2026. O nível de confiança é de 95%.