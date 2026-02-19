F5: pesquisa aponta estabilidade de Rayssa e Randolfe nas duas vagas do Senado

Levantamento mostra os dois nomes mais citados no cenário do primeiro voto, com variações dentro da margem de erro

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Uma pesquisa de intenção de votos para o Senado no Amapá, divulgada pelo Instituto F5 Pesquisas nesta quinta-feira (19), revela um cenário de equilíbrio e estabilização entre os dois nomes mais lembrados pelos eleitores no cenário do primeiro voto: a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (Podemos), e o senador Randolfe Rodrigues (PT). O Amapá terá duas vagas nas eleições de outubro.

No levantamento, Rayssa Furlan aparece com 39,1% das intenções de voto no cenário do primeiro voto, enquanto Randolfe Rodrigues soma 26,8%. Na comparação com a rodada anterior, feita em outubro de 2025, os números indicam variações consideradas normais dentro da margem de erro de três pontos percentuais, com destaque para o crescimento do senador do PT e líder do governo no Congresso.

Evolução

Na pesquisa de outubro, Rayssa registrava 40,6% no primeiro voto, contra 21,8% de Randolfe. A evolução mostra uma leve redução da primeira colocada e crescimento do senador, sem, contudo, alterar significativamente a posição de liderança e vice-liderança no cenário analisado.

Outros nomes aparecem mais distantes

Lucas Barreto (PSD) 10,9%

Waldez Góes (PDT) 7,7%

Acácio Favacho (MDB) 3,9%

O estudo foi realizado em todo o estado do Amapá, com 1.067 entrevistas, entre os dias 9 e 14 de fevereiro de 2026, e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número AP-06293/2026. O nível de confiança é de 95%.