Família do Amapá se emociona no 1º ensaio técnico da Mangueira

A emoção tomou conta da família Brandão durante o ensaio técnico da Estação Primeira de Mangueira no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A escola de samba carioca homenageia a cultura do Amapá, tendo como protagonista do samba-enredo o curandeiro Raimundo dos Santos Souza, o Mestre Sacaca.

“São os últimos preparativos para o Carnaval e foi emocionante ouvir o samba que homenageia o Mestre Sacaca, o nosso doutor da floresta, sendo cantado em voz alta por tantas pessoas”, relatou a cantora amapaense Bell Brandão, de 23 anos.

Bell viajou com a mãe, Heloísa Brandão, para passar o Carnaval com a irmã, Maysa, que mora no Rio. Elas participaram do primeiro dia de ensaio técnico das escolas do Grupo Especial, na sexta-feira (30). A Verde e Rosa volta a ensaiar na Sapucaí no dia 6, antes de seu desfile no dia 15.

“Ver o Sacaca, que é uma figura tão importante para o nosso Estado, sendo homenageado por uma escola de samba como a Mangueira, coloca nossa história e o Amapá no centro do Brasil”, enfatiza a cantora do hit Lovezinho Tucuju.

Para Bell, o samba-enredo, composto em parceria entre artistas cariocas e o amapaense Joãozinho Gomes, dá visibilidade à Amazônia Negra. Ela destaca que o tema incentiva a pesquisa sobre cultura do Amapá, como marabaixo, a tradição afro-brasileira reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Conforme o ensaio técnico, a figura do Mestre Sacaca deve aparecer, primeiramente, ainda na comissão de frente, interpretado por um ator com a fisionomia do saudoso Rei Momo do Carnaval do Amapá, em meio a uma coreografia de diversos dançarinos.

As culturas indígena e quilombola do Amapá também serão destaques no desfile da Mangueira. Algumas alas e a rainha de bateria, Evelyn Bastos, usaram, no ensaio, cocares e outros adereços típicos dos povos originários, com as cores da escola.

Com o tema “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, a Mangueira promete repetir o que a Beija-Flor de Nilópolis fez em 2008: levar a cultura do Amapá para o mundo, eternizar o samba-enredo na vida dos amapaenses e ser campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, o mais importante de todos.