Filho que agredia pais idosos por dinheiro é preso ao se reaproximar de casa

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um homem de 44 anos, que era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava proibido judicialmente de se aproximar da própria mãe, foi preso por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Santana, município a a 17 quilômetros de Macapá. De acordo com as investigações, o suspeito é dependente químico e já havia agredido os pais, ambos idosos.

Além das agressões, ele também furtava objetos da residência da família. A medida protetiva de urgência havia sido expedida a pedido da delegada Katiúscia Pinheiro, titular da unidade especializada.

“O filho também furtava o pouco que os pais têm e já tinha agredido o casal de idosos”, explicou a delegada ao Portal SN.

A prisão em flagrante foi efetuada em uma ação conjunta da Deam com o Centro de Monitoramento Eletrônico do Iapen. O homem foi detido por descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha.

“Ele vinha praticando vários crimes contra a mãe e o pai, que são pessoas idfosas. Desde ameaças a lesões e furtos. Ele foi solto num dia, e no dia seguinte já estava descumprindo a medida se aproximando de novo da residência. São pessoas em hiper vulnerabilidade. Além de ser mulher é pessoa idosa e merece ainda mais proteção”, explicou a delegada.

O descumprimento foi identificado após alertas emitidos pelo sistema de monitoramento eletrônico, que apontaram aproximação indevida da vítima e movimentação incompatível com as determinações judiciais, como a proibição de contato e o distanciamento mínimo. Diante do alerta, as equipes atuaram de forma coordenada, resultando na prisão em flagrante.

A Deam reforçou que o descumprimento de medida protetiva é uma violação grave.