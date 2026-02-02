Filho sorri na delegacia após tentar agredir a mãe com tijolo

Caso no Goiabal ocorreu dois dias após o assassinato de uma mãe em Vitória do Jari e tem ligação com dependência química

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O estado do Amapá registrou, neste domingo (1º), o segundo caso grave de violência contra a mãe em menos de 48 horas, ambos motivados por dependência química. Desta vez, um homem de 26 anos foi preso na zona oeste de Macapá após tentar agredir a genitora com um tijolo. O episódio ocorre apenas dois dias depois de um crime brutal que chocou o município de Vitória do Jari, onde uma mãe foi assassinada pelo próprio filho.

O caso no Goiabal

Na manhã deste domingo, por volta das 11h, uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar foi acionada via CIODES para atender uma ocorrência no Ramal Vale das Bênçãos, no bairro Goiabal.

No local, a vítima relatou que seu filho, Myrle Jhones de Souza Santana, de 26 anos, passou a noite consumindo álcool e, pela manhã, exigiu dinheiro para a compra de entorpecentes. Diante da negativa da mãe, o suspeito reagiu com agressividade e ameaças.

“Ele se armou com um tijolo com a intenção de agredi-la, sendo contido por suas irmãs, com as quais entrou em vias de fato”, informou o relatório da Polícia Militar.

A vítima relatou à polícia que teme pela própria vida e que o comportamento agressivo do filho, que já possui passagens por porte ilegal de arma e posse de drogas, é recorrente. Myrle Jhones foi localizado nas proximidades com visíveis sinais de embriaguez e conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Relembre o crime em Vitória do Jari

O caso deste domingo reacende o alerta sobre a relação entre dependência química e violência doméstica no estado. Na última sexta-feira (30), o Amapá acompanhou com horror o assassinato de Dona Lúcia, proprietária de uma lanchonete em Vitória do Jari.

O filho, Thiago Oliveira Serra, de 25 anos, foi preso em flagrante após matar a mãe Maria do Socorro Oliveira Serra, de 52 anos, a facadas dentro de casa. Segundo o Secretário de Segurança Pública (Sejusp), delegado Cézar Augusto Vieira, a motivação foi a mesma: a recusa da mãe em fornecer dinheiro para o sustento do vício do agressor.

Alerta das autoridades

A Secretaria de Segurança Pública reforça que casos de ameaça e violência doméstica devem ser denunciados imediatamente através do 190 ou nas delegacias especializadas. O contexto de dependência química tem se mostrado um fator de risco crítico para tragédias familiares, exigindo intervenção rápida das forças de segurança e rede de apoio.