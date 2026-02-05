Fiscais de trânsito são flagrados sem capacete e com moto sem placa em Belém

Vídeo mostra agentes públicos cometendo infrações na avenida Lomas Valentina; prefeitura exonerou os envolvidos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Quem já circulou pelas ruas da Região Metropolitana de Belém certamente já se deparou com motociclistas sem capacete. Uma prática infelizmente comum na cidade, mas que, desta vez, ganhou repercussão por envolver justamente servidores públicos responsáveis por zelar pela ordem e pelo cumprimento das leis de trânsito.

Um vídeo gravado por um motorista e divulgado nas redes sociais mostra servidores trafegando em uma motocicleta sem placa e sem qualquer equipamento de segurança. O flagrante ocorreu na avenida Lomas Valentina, no bairro do Marco, próximo ao Bosque Rodrigues Alves.

“Depois querem ficar enchendo o saco da gente. Multando”, diz o motorista que flagrou a cena.

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta sem capacete ou transportar passageiro nas mesmas condições é infração gravíssima, sujeita a multa, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. Circular com motocicleta sem placa também é infração grave, com previsão de multa, pontuação na CNH e remoção do veículo da via pública.

Após a divulgação das imagens, a Prefeitura de Belém informou que os envolvidos são servidores lotados na Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel). Segundo o município, ambos atuavam em áreas estratégicas da administração.

Em nota, a Segbel afirmou que abriu apuração interna e decidiu pela exoneração dos servidores, classificando a conduta como grave e incompatível com a função exercida. A secretaria reforçou que não compactua com atitudes que violem a legislação de trânsito e destacou que agentes públicos devem atuar com responsabilidade e servir de exemplo à população.