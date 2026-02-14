Fiscalização intercepta jacaré, tracajás e pássaros na AP-70

Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (11), quando era realizada uma barreira sanitária

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O que parecia ser apenas abordagem de rotina, na rodovia AP-70 ganhou contornos de flagrante ambiental. Uma barreira sanitária na área urbana de Cutias do Araguari, município que fica a cerca 138 km de Macapá, revelou crime ambiental: 11 quilos de carne de jacaré guardados em cubas térmicas, quatro tracajás vivos e dois pássaros engaiolados na carroceria de um veículo abordado.

A apreensão foi feita pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá (PM-AP), na quarta-feira (11), durante operação de apoio à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado (Diagro). Ao abrir as caixas térmicas, os agentes encontraram de um lado a carne do animal silvestre já abatido e de outro os quelônios ainda vivos, espremidos no compartimento improvisado; além das gaiolas com pássaros.

Segundo o Batalhão Ambiental, a ocorrência reforça um problema antigo e persistente nas estradas que cortam o estado: o transporte irregular de animais e produtos da fauna silvestre. Em rotas das comunidades ribeirinhas às áreas urbanas, a fiscalização tenta frear um comércio grande com mercados e feiras nos grandes municípios amapaenses.

A carne de jacaré apreendida passará por perícia e, posteriormente, será destinada ao consumo animal. Já os tracajás e as aves serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde devem receber cuidados antes de eventual reintrodução à natureza.

Os dois ocupantes do veículo que não tiveram os nomes divulgados, foram levados ao município de Cutias para prestar esclarecimentos.