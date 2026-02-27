Flamengo x Remo tem venda de ingressos iniciada para jogo no Maracanã

Por PEDRO PESSOA, de Belém

Os torcedores já podem garantir presença no duelo entre Flamengo e Clube do Remo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida está marcada para o dia 19 de março de 2026, às 20h, no Maracanã, e a expectativa é de arquibancadas cheias.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor. Para sócios-torcedores, as entradas nos setores Norte e Sul começam em R$ 20. Já o setor Maracanã Mais, considerado área premium do estádio, tem bilhetes que chegam a R$ 500. Para o público em geral, os preços variam entre R$ 80 e R$ 200.

A torcida do Remo ficará no setor Sul B. Os ingressos custam R$ 80, com meia-entrada a R$ 50, e estão disponíveis exclusivamente pela internet, por meio do site futebolcard.com. O acesso ao estádio será realizado apenas com biometria facial previamente cadastrada.

Os torcedores rubro-negros devem adquirir as entradas pelo site oficial do clube, ingressos.flamengo.com.br. A organização reforça que, além da biometria facial, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto no dia do jogo.