Flamengo x Remo tem venda de ingressos iniciada para jogo no Maracanã

27, fevereiro, 2026
Duelo válido pela 7ª rodada do Brasileirão acontece em 19 de março, no Rio de Janeiro
Por PEDRO PESSOA, de Belém

Os torcedores já podem garantir presença no duelo entre Flamengo e Clube do Remo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida está marcada para o dia 19 de março de 2026, às 20h, no Maracanã, e a expectativa é de arquibancadas cheias.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor. Para sócios-torcedores, as entradas nos setores Norte e Sul começam em R$ 20. Já o setor Maracanã Mais, considerado área premium do estádio, tem bilhetes que chegam a R$ 500. Para o público em geral, os preços variam entre R$ 80 e R$ 200.

A torcida do Remo ficará no setor Sul B. Os ingressos custam R$ 80, com meia-entrada a R$ 50, e estão disponíveis exclusivamente pela internet, por meio do site futebolcard.com. O acesso ao estádio será realizado apenas com biometria facial previamente cadastrada.

Os torcedores rubro-negros devem adquirir as entradas pelo site oficial do clube, ingressos.flamengo.com.br. A organização reforça que, além da biometria facial, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto no dia do jogo.

Seles Nafes
