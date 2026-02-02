Foragido é flagrado furtando carro e acaba amarrado após “pega ladrão”

Ação ocorreu em plena luz do dia, em frente a uma barbearia, e foi interrompida após a vítima perceber o crime e mobilizar populares

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um foragido do sistema prisional amapaense foi capturado neste domingo, 1º, após ser flagrado furtando objetos do porta-malas de um veículo estacionado em frente a uma barbearia, no bairro Renascer, zona norte de Macapá.

Após abrir o porta-malas do carro, ‘Cenoura’, como o suspeito é conhecido, se apoderou de um macaco automotivo e de uma chave de rodas, em seguida, deixou o local caminhando calmamente, como se nada tivesse acontecido. O que ele não imaginava era que toda a ação estava sendo observada pelo proprietário do veículo, que estava dentro da barbearia.

Ao perceber o furto, a vítima alertou populares, que deram início a uma perseguição aos gritos de “pega ladrão”. O homem foi alcançado e imobilizado ainda nas proximidades, sendo mantido sob contenção até a chegada de uma equipe de radiopatrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O sargento Zeeyden assumiu a ocorrência, acionou o Ciodes e conduziu o acusado ao Ciosp do Pacoval, juntamente com os objetos furtados.

Inicialmente, o indivíduo se apresentou à polícia com o nome de Anderson Pantoja, mas durante a verificação, os militares descobriram que se tratava do foragido do Iapen Anderson dos Reis Galdez, de 26 anos, o “Cenoura”. Contra ele já pesam passagens anteriores pelos crimes de furto, roubo qualificado, lesão corporal e descumprimento de decisões judiciais.