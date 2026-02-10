Foragido que eviscerou ‘amigo’ é capturado relaxando em dia de chuva na casa da namorada

Captura ocorreu após monitoramento da Sejusp; operação foi feita pelo Grupo Tático Aéreo na zona sul da capital

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A manhã chuvosa desta terça-feira (10) terminou em xadrez para Everson Brito de Moraes, de 34 anos, um foragido da justiça de alta periculosidade. Conhecido pelo apelido de “Lilico”, ele foi surpreendido por agentes do Grupo Tático Aéreo (GTA) enquanto aproveitava o conforto da residência de sua namorada, localizada na Rua da Marinha, no bairro Vale Verde, zona sul da capital.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que conseguiu localizar o paradeiro do suspeito. Com o cerco montado, o GTA cumpriu o mandado de prisão preventiva que estava em aberto desde novembro de 2025.

Segundo o Capitão Bryan Fonseca, subcoordenador do GTA, o detido possui um histórico criminal extenso.

“O indivíduo já responde pelos crimes de tráfico de drogas, furto e desobediência. Desta vez, o mandado era específico por um crime de homicídio tentado contra o próprio amigo durante uma bebedeira”, explicou o capitão.

O crime que motivou a prisão ocorreu na madrugada de 7 de dezembro de 2020, na Praia da Fazendinha. De acordo com o boletim de ocorrência da época, a vítima, Kleber dos Santos Queiroz, estava em um momento de lazer quando teve um desentendimento com o agressor.

Após uma discussão, “Lilico” desferiu cerca de seis facadas contra a vítima, que não teve chance de defesa. O ataque foi de tamanha brutalidade que as vísceras da vítima ficaram expostas. Na ocasião, Kleber foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Santana.

O mandado de prisão agora cumprido foi expedido em 14 de novembro de 2025. Após a captura, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e deverá ser transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde ficará à disposição do Judiciário.