Golfinho é encontrado morto em praia de água doce

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um golfinho da espécie Stenella coeruleoalba, conhecido como ‘golfinho-listrado’, foi encontrado sem vida na praia do Ariramba, em Mosqueiro, distrito de Belém. O registro é considerado inédito no estado, já que nunca havia sido confirmado o encalhe dessa espécie no litoral paraense.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Instituto

Bicho D’água e do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Castanhal. Após a remoção do corpo, os técnicos realizaram a necropsia, e a causa da morte ainda está sendo investigada.

De acordo com os pesquisadores, o golfinho-listrado possui hábito oceânico e vive, em geral, em águas profundas e afastadas da costa, o que torna incomum sua presença em regiões estuarinas como Mosqueiro, onde há forte influência de rios e variações de salinidade. Ainda assim, especialistas explicam que o aparecimento do animal é compatível com a área de distribuição da espécie, já que o litoral oceânico do Pará integra esse território natural.

O caso foi registrado no âmbito do Projeto de Monitoramento e Caracterização de Cetáceos, conduzido pelo Instituto Bicho D’água. A iniciativa integra as condicionantes ambientais estabelecidas pelo Ibama para atividades de pesquisa geofísica na Margem Equatorial Brasileira.

Segundo os profissionais envolvidos, o monitoramento de encalhes de cetáceos é uma ferramenta essencial para identificar alterações ambientais, avaliar a saúde dos ecossistemas marinhos e compreender possíveis impactos das atividades humanas sobre a fauna da região.