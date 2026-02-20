Governo aposta em quadro técnico para renovar comando da Amprev

Por SELES NAFES, de Macapá

A ex-controladora-geral do governo, Nair Mota, deixou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) para substituir Jocildo Lemos no comando da Amprev, o Instituto de Previdência do Amapá. A mudança evidencia a decisão do governador de recorrer a um quadro técnico para conduzir a previdência estadual em um momento sensível.

Nair Mota é bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas e servidora efetiva da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Com trajetória marcada pelo perfil técnico, ela integra o chamado “núcleo duro” do governo e é uma das pessoas de maior confiança do governador desde a gestão na Prefeitura de Macapá, quando também chefiou a Controladoria Municipal, responsável pela fiscalização das despesas públicas.

A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial do Estado. Jocildo Lemos pediu exoneração na semana passada após o desgaste provocado pela aplicação de R$ 400 milhões da Amprev em letras do Banco Master. Apesar de o governo ter obtido autorização judicial para reter empréstimos consignados do Master para reaver os recursos aplicados, Jocildo saiu politicamente enfraquecido do episódio e optou por deixar o instituto.

Com a saída de Nair Mota da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passa a ser comandada interinamente pela secretária Cássia Klein.