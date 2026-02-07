Grito de nervosismo de passageira chama atenção e PM apreende drogas em embarcação

Frase dita ao notar presença policial levantou suspeita e motivou vistoria que encontrou tabletes de entorpecente e medicamento irregular a bordo

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma fiscalização de rotina do Batalhão Ambiental da Polícia Militar terminou em uma grande apreensão de drogas na manhã deste sábado, após uma embarcação atracar no Porto do Grego, em Santana.

O que chamou a atenção foi o nervosismo de uma passageira, que ao perceber a presença da PM no porto disparou a frase: “puta merda, tá cheio de polícia aqui, sujou ”. A declaração foi ouvida por um cidadão, que imediatamente alertou os militares.

Com a denúncia em mãos, a equipe dialogou com o comandante da embarcação e recebeu autorização para realizar uma varredura completa nas bagagens e no convés do barco. No segundo passadiço, onde estavam cerca de 15 passageiros, os policiais pediram que todos permanecessem próximos às suas malas.

Foi então que uma mala preta abandonada chamou a atenção: ninguém soube dizer quem era o dono. Na presença do comandante, os militares abriram a bagagem e encontraram 16 tabletes de droga, cuidadosamente embalados em várias camadas de plástico e camuflados com odor de café, uma tática comum usada pelo tráfico para despistar a fiscalização.

A droga, com características semelhantes à maconha, estava pronta para abastecer o mercado ilegal.

A operação ainda revelou outro achado suspeito: no depósito da embarcação, os policiais localizaram uma sacola rosa contendo quatro ampolas do medicamento “Mesofrance”, produto sem registro na Anvisa e com comercialização proibida no Brasil.

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Ciosp de Santana. Apesar da grande apreensão, nenhum suspeito foi preso, e o caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pela carga ilegal.